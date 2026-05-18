Подорожание проезда в Днепре официально вступило в силу с 9 мая после утверждения нового тарифа городскими властями совместно с перевозчиками, сообщает Politeka.

Стоимость одной поездки в городском транспорте выросла с 20 до 23 гривен. Решение было принято после консультаций, в ходе которых транспортные компании сообщили о существенном росте расходов на обслуживание маршрутов.

Повышенные расценки начали действовать по всем автобусам городских направлений. Для пассажиров это означает дополнительные три гривны для каждой поездки, независимо от длины маршрута.

Основным фактором пересмотра тарифов стало подорожание горючего. По данным участников рынка, в апреле 2026 года расходы на топливные ресурсы выросли более чем наполовину, что оказало существенное влияние на экономику перевозок.

Дополнительную нагрузку создали затраты на запчасти, техническое обслуживание и содержание автопарка. В итоге компаниям стало труднее обеспечивать стабильность рейсов без пересмотра ценовой политики.

Ситуацию усложняет и кадровый фактор. Часть водителей и работников технических служб оставила отрасль, что повлияло на графики движения и общее количество доступных маршрутов.

Перевозчики оценивают реальную себестоимость одной поездки в пределах 28-32 гривен, что значительно превышает действующий тариф даже после коррекции. Ранее цена длительное время оставалась ниже экономически обоснованного уровня.

В городском совете подчеркивают, что повышение было введено как компромиссное решение, чтобы избежать резкой финансовой нагрузки на жителей и одновременно поддержать работу транспорта.

Специалисты отмечают, что удорожание проезда в Днепре является частью общеукраинской тенденции, где рост расходов на топливо и обслуживание постепенно влияет на тарифную политику в сфере перевозок.

