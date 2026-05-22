Подорожание фруктов в Днепропетровской области фиксируют рынки: виноград, лимоны и мандарины показывают рост стоимости в мае 2026 года, сообщает Politeka.

Самая заметная динамика наблюдается в сегменте винограда. Средний уровень достиг 301,62 грн за килограмм, в то время как в апреле показатель был ниже — около 291,27 грн. На полках торговых сетей расхождение существенно: от примерно 259 грн до почти 390 грн в зависимости от поставок и формата продаж.

Лимоны также показали резкое смещение в цене. Средний ориентир составляет 185,85 грн за килограмм против 158,90 грн месяцем ранее. В разных сетях диапазон остается широким — от около 139 до 236 грн, что связано с происхождением продукции и логистикой.

Сегмент цитрусовых дополнительно поддерживают мандарины. Средний уровень достиг 92,77 грн за килограмм, в то время как в апреле он был на отметке 81,13 грн. Разброс предложений в магазинах колеблется от 79 до 113 грн, что отражает разные партии импорта.

Эксперты отмечают, что рынок реагирует неравномерно: часть позиций дорожает постепенно, другие скачкообразно из-за обновления поставок и сезонности. Именно поэтому подорожание фруктов в Днепропетровской области уже заметно в ежедневных расходах покупателей, хотя резких дефицитных сигналов пока не фиксируется.

Также следует отметить, что в ближайший период аналитики ожидают сохранения колебательного тренда без стабилизации на более низких уровнях, поскольку импорт и логистические расходы остаются ключевыми факторами формирования розничных показателей.

Источник: Минфин

