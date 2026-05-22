Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться на фоне существенных потерь урожая абрикосов и персиков в Украине, которые в этом сезоне прогнозируются на уровне 30-60% в зависимости от культуры, сообщает Politeka.

По оценкам аналитика ассоциации «Ягодничество Украины» Дениса Миронова, главной причиной снижения объемов стали февральско-апрельские похолодания. Они повредили значительную часть цветочных почек, что повлияло на формирование будущего урожая, особенно в центральных и южных регионах.

Специалист отмечает, что косточковые культуры наиболее чувствительны к весенним температурным колебаниям. Абрикос считается самым уязвимым: даже незначительные заморозки во время цветения могут существенно снизить количество завязи. Дополнительным фактором риска становится снижение активности пчел в холодный период, что затрудняет опыление.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может проявиться из-за сокращения внутреннего предложения фруктов, ведь украинский рынок частично зависит от собственного производства косточковых культур.

Эксперт подчеркивает, что даже при импорте полностью компенсировать возможный провал урожая будет сложно. Основными поставщиками обычно выступают Турция, Греция, Испания и Молдова, однако их объемы могут оказаться недостаточно в случае масштабных потерь.

По прогнозам, ценовая динамика будет зависеть от уровня дефицита: в более мягком сценарии подорожание может составить 20–30%, тогда как при значительном недоборе урожая — до 50–80%.

Аналитики также отмечают, что продолжительность заморозков имеет решающее значение. Кратковременное понижение температуры иногда позволяет частично сохранить завязь, тогда как затяжные холода фактически уничтожают цвет и делают потери необратимыми.

Источник: agronews

