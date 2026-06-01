Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области предусмотрено обеспечение как в прифронтовых, так и относительно безопасных населенных пунктах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области стали частью масштабной продовольственной программы, реализуемой Всемирной продовольственной программой ООН в партнерстве с локальными организациями, сообщает Politeka.

Механизм помощи работает через сеть благотворительных структур, обеспечивающих регулярную выдачу наборов в определенных общинах региона. Система ориентирована на людей, нуждающихся в базовом пищевом обеспечении.

Международные доноры сформировали стандартный продуктовый пакет, рассчитанный примерно на 30 дней потребления для одного человека. По оценкам программы он покрывает около 60% месячной потребности в калориях.

В состав набора входят базовые пищевые позиции: мука, гречка, пшено, макаронные изделия, подсолнечное масло, овсяные хлопья. Также прибавляются мясные и бобовые консервы, сахар и соль.

Организаторы отмечают, что по вопросам граждане могут обращаться на горячую линию партнерских структур, координирующих распределение гуманитарной помощи.

На территории региона официальным партнером программы выступает благотворительная организация АДРА. Для консультаций доступен бесплатный номер: 0800 20 13 30.

Линия работает по установленному графику: с понедельника по четверг – с 08:00 до 20:00, в пятницу – до 14:00, тогда как суббота определена как выходной день.

В программе подчеркивается, что объемы помощи могут корректироваться в зависимости от поступления международного финансирования и логистических возможностей.

Джерело: ВПП ООН

