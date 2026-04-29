С 1 мая в коммунальных автобусах Александрии вводится новая система оплаты за проезд в Кировоградской области, предусматривающая переход от стационарных терминалов к QR-кодам в салонах транспорта, передает издание Politeka.

Решение внедряет КП "Александрийский транспорт" в связи с прекращением обслуживания предыдущих платежных устройств банком-партнером. В предприятии отмечают, что это техническое изменение, позволяющее сохранить безналичный формат расчетов без перебоев в работе маршрутов.

QR-коды уже размещены в автобусах по нескольким городским направлениям, в том числе №2, №5/1, №5/2 и №11. В дальнейшем систему планируется расширять на другие маршруты города.

Новый формат оплаты работает через мобильные банковские приложения, а также сервисы бесконтактных платежей, включая Apple Pay и Google Pay. В предприятии отмечают, что операция выполняется без дополнительных комиссий и доступна клиентам любого банка.

Среди ключевых преимуществ – скорость расчета, отсутствие наличных операций и удобство для пассажиров, уже пользующихся цифровыми сервисами в повседневных расчетах.

Таким образом, новая система оплаты за проезд в Кировоградской области станет очередным шагом к цифровизации общественного транспорта и повышению удобства пассажиров.

Кроме того, в Кировоградской области сообщалось о подорожании проезда.

По данным городских властей, основным фактором пересмотра расходов стал значительный рост цены дизельного горючего. Если раньше его закупали примерно за 55 гривен за литр, то сейчас тендерные предложения достигают около 94 гривен. Контракты заключают короткими циклами из-за нестабильности рынка.

