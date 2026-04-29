Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области отразилось и на стоимости вывоза и управления бытовыми отходами.

С 1 мая 2026 здесь начали действовать новые расценки на услугу по управлению бытовыми отходами.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячная плата будет составлять 33 гривны 50 копеек с одного человека. Владельцы частных домовладений будут платить 37 гривен в месяц за каждого зарегистрированного жителя.

Как объяснили в коммунальном предприятии «Знаменный ККП», корректировка стоимости связана с обновлением экономических расчетов и необходимостью обеспечить стабильное предоставление услуг.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области отразилось и на стоимости вывоза и управления бытовыми отходами в Знаменке.

Жителям общины рекомендуют учесть новые суммы при планировании ежемесячных расходов и своевременно оплачивать счета.

Кроме того, в Кировоградской области ранее также сообщалось о повышении тарифов на коммунальные услуги.

В то же время, правительство дает понять: в ближайшее время действующие расценки останутся без изменений. Однако в более длинной перспективе корректировки не исключают, учитывая экономическую ситуацию и обязательства перед международными партнерами, в частности МВФ.

Эксперты отмечают, что подготовка к возможному пересмотру уже началась. В настоящее время продолжаются предварительные расчеты, без определения окончательных цифр. Основная цель – оценить платежеспособность граждан и не допустить чрезмерного финансового давления.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко подчеркивала важность сохранения стабильных условий для украинских семей и дальнейшей государственной поддержки.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: какие возможности доступны украинцам.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто сможет получить ежемесячно дополнительную тысячу.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кировоградской области: больше всего бьет по кошельку.