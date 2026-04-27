Подорожание проезда в Кировоградской области стало предметом разбирательства после обращения транспортных операторов, передает Politeka.

Решение готовит исполнительный комитет горсовета. Касается оно города Знаменка.

В специальную комиссию вошли экономические специалисты, депутаты, юристы и представители социальной защиты населения. Они проанализировали расходы перевозчиков и ситуацию на рынке горючего.

По данным городских властей, основным фактором пересмотра расходов стал значительный рост цены дизельного горючего. Если раньше его закупали примерно за 55 гривен за литр, то сейчас тендерные предложения достигают около 94 гривен. Контракты заключают короткими циклами из-за нестабильности рынка.

Экономические расчеты показали разницу себестоимости по маршрутам. Примерные значения колеблются от 17 гривен 60 копеек до 24 гривен 67 копеек. После обсуждений стороны сошлись на среднем варианте – 20 гривен за поездку.

Отдельно согласован социальный аспект: для детей сохранят сниженный тариф в 10 гривен, который будут компенсировать сами перевозчики. Дополнительные бюджетные расходы на это не предусматриваются.

В общине также контролируют техническое состояние автобусов и соблюдение графиков обслуживания. Проверки производят без предупреждения. В городском совете объясняют, что закупка нового транспорта пока невозможна из-за приоритетных расходов на оборону и помощи пострадавшим от обстрелов.

Если исполком утвердит решение, то новые условия начнут действовать с 1 мая. В таком случае подорожание проезда в Кировоградской области официально будет введено на уровне города после финального согласования.

