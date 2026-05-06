Подорожание проезда в Кировоградской области коснулось жителей одного из городов, где с начала мая изменили стоимость автобусных перевозок.

Подорожание проезда в Кировоградской области произошло в городе Знаменка Кропивницкого района, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Кировоградской области предполагает, что с 1 мая 2026 года тариф на автобусные перевозки вырос до 20 гривен, а для школьников установили льготную цену в 10 гривен.

Соответствующее решение еще 22 апреля принял исполнительный комитет городского совета. По словам секретаря Знаменского городского совета Виктории Зеленской, пересмотр тарифа был необходим после обращения перевозчиков.

Они сообщили о росте расходов и предоставили детальные экономические расчеты, которые явились основанием для создания специальной комиссии.

В ее состав вошли экономисты, депутаты, юристы и представители управления социальной защиты.

Как пояснила заместитель городского головы Лиана Пересадченко, ключевым фактором стало существенное изменение стоимости горючего.

Если при предварительном пересмотре тарифа дизель стоил около 55 гривен за литр, то сейчас его закупают примерно по 94 гривны.

В то же время цены на топливо нестабильны, а тендеры заключают только на месяц, что не дает перевозчикам уверенности в расходах.

В ходе анализа специалисты учли разную себестоимость перевозок в зависимости от маршрута. По подсчетам экономистов тариф мог колебаться от 17 гривен 60 копеек до 24 гривен 67 копеек.

В результате городские власти вместе с перевозчиками согласовали единую стоимость в 20 гривен для всех маршрутов. В то же время подорожание проезда в Кировоградской области не отменило льгот для отдельных категорий населения.

Для школьников сохранили пониженный тариф в 10 гривен, а другие предусмотренные законодательством льготы продолжают действовать.

При этом дополнительное финансирование из бюджета на покрытие разницы стоимости не предусмотрено.

