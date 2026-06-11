Доплаты пенсионерам в Запорожской области часто рассматривают как дополнительный инструмент поддержки домохозяйств.

Доплаты пенсионерам в Запорожской области касаются отдельной категории военных пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи и отвечают определенным законом условиям, сообщает Politeka.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Речь идет о ежемесячной государственной надбавке, закрепленной законодательством для лиц, проходивших военную службу и ныне находящихся в статусе пенсионеров. Исключение составляют граждане, проходившие срочную службу – на них эта норма не распространяется.

В 2026 году размер выплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и составляет примерно 1297 гривен на каждого иждивенца. Средства прилагаются к основной пенсии за выслугу лет или к выплатам по инвалидности.

Основанием для начисления является наличие родственника, полностью находящегося на содержании пенсионера. Это могут быть пожилые родители, супруги с инвалидностью, а также другие члены семьи, потерявшие трудоспособность и не имеющие собственного дохода.

Именно Доплаты для пенсионеров в Запорожской области часто рассматривают как дополнительный инструмент поддержки домохозяйств, где одна пенсия фактически обеспечивает несколько человек.

В то же время выплата не назначается автоматически. Для ее получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд или подать заявление онлайн и подтвердить соответствующий статус документально.

Пакет документов включает в себя паспорт, идентификационный код, подтверждение родственных связей, справки о совместном проживании и отсутствие другого источника дохода у нетрудоспособных лиц.

Специалисты отмечают, что своевременное оформление позволяет избежать задержек и обеспечивает получение предусмотренной законом надбавки в полном объеме.

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