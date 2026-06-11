Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області часто розглядають як додатковий інструмент підтримки домогосподарств.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області стосуються окремої категорії військових пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів сім’ї та відповідають визначеним законом умовам, повідомляє Politeka.

Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Йдеться про щомісячну державну надбавку, яка закріплена законодавством для осіб, що проходили військову службу та нині перебувають у статусі пенсіонерів. Виняток становлять громадяни, які проходили строкову службу — на них ця норма не поширюється.

У 2026 році розмір виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить приблизно 1 297 гривень на кожного утриманця. Кошти додаються до основної пенсії за вислугу років або до виплат по інвалідності.

Підставою для нарахування є наявність родича, який повністю перебуває на утриманні пенсіонера. Це можуть бути літні батьки, чоловік або дружина з інвалідністю, а також інші члени родини, що втратили працездатність і не мають власного доходу.

Саме Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області часто розглядають як додатковий інструмент підтримки домогосподарств, де одна пенсія фактично забезпечує кількох людей.

Водночас виплата не призначається автоматично. Для її отримання необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду або подати заяву онлайн та підтвердити відповідний статус документально.

Пакет документів включає паспорт, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків, довідки про спільне проживання та відсутність іншого джерела доходу у непрацездатних осіб.

Фахівці зазначають, що своєчасне оформлення дозволяє уникнути затримок і забезпечує отримання передбаченої законом надбавки у повному обсязі.

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