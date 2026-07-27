Графики отключения света на 28 июля будут действовать по отдельным адресам Николаевской области.

Украинцам показали плановые графики отключения света, запланированные в Николаевской области на 28 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 28 июля введены из-за плановых, профилактических и ремонтных работ в электросетях. Обесточение будут действовать много часов подряд.

По информации АТ «Миколаївобленерго», в селе Веселый Подил запланирован капитальный ремонт электросетей. В этой связи с 08:00 до 17:00 часть домов временно останется без электроэнергии. Отключения коснутся домов, расположенных на улицах:

Садова — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

Шкильна — 4, 7

В этот же день с 08:00 до 17:00 ремонтные работы продлятся и в селе Павливка. На период их проведения электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов на улице:

Павливка — 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15

Кроме того, с 08.00 до 17.00 плановые отключения запланированы в селе Новомыколаивка. Из-за проведения ремонта и технического обслуживания электросетей без света временно останутся жители отдельных домов на ряде улиц:

Космонавтив — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Рыбака — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 48, 50, 54, 60, 62

Степова — 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22

Центральна — 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44

Шкильна — 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

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