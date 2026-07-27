Украинцам рассказали о нюансах начисления денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и не только.

В канун Дня Независимости Украины в 2026 году отдельные категории пенсионеров и не только в Одесской области получат разовую денежную помощь, пишет Politeka.net.

Выплаты назначены ветеранам войны, лицам, пострадавшим от нацистских преследований, а также другим гражданам, имеющим право на социальную поддержку. Соответствующее решение Кабинет Министров принял 13 мая 2026 года.

В Пенсионном фонде Украины пояснили , что размер единовременного пособия зависит от категории получателя. Наибольшие суммы предусмотрены для лиц с инвалидностью в результате войны и бывших малолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью.

В частности, размер выплат будет составлять:

лицам с инвалидностью I группы - 3 100 гривен;

II группы - 2 900 гривен;

III группы - 2 700 гривен.

Кроме того, 3 100 гривен получат граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Разовая помощь в размере 1 000 гривен назначена:

участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; детям, родившимся в местах принудительного содержания их родителей.

Также выплату в 650 гривен получат:

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

супруги или мужья умерших лиц с инвалидностью в результате войны, если они не женились повторно;

супруги или мужья умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, не заключивших новый брак.

В то же время 450 гривен выплатят:

участникам войны;

бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;

лицам, которых во время второй мировой войны принудительно вывезли на работы;

детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом в тылу врага.

Как получить денежную помощь для пенсионеров в Одесской области

Пенсионерам, имеющим право на выплату, средства перечислят автоматически в августе вместе с пенсией. Для этого обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Военнослужащим пособие выплатят по месту прохождения службы. Перечисление средств будет осуществляться через воинскую часть или иного работодателя после подачи соответствующей заявки в Пенсионный фонд.

Граждане, не являющиеся пенсионерами и не проходящие военную службу, должны самостоятельно подать заявление для назначения выплаты.

Оформить ее можно одним из трех способов:

лично - в любом сервисном центре Пенсионного фонда или через ЦНАП по месту жительства или пребывания;

почтой - в адрес соответствующего территориального органа Пенсионного фонда;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи.

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