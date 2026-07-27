Дефицит продуктов в Одесской области может стать более актуальным в случае сокращения производства сельскохозяйственной продукции.

Дефицит продуктов в Одесской области пока не прогнозируется, однако проблемы с обеспечением аграриев азотными удобрениями могут негативно отразиться на будущем урожае и повлиять на ценовую ситуацию, сообщает Politeka.net.

По словам агрономов, использование азотных удобрений в этом сезоне существенно сократилось. Одной из главных причин стали рост стоимости продукции и временные перебои со снабжением, которые весной ощутили многие хозяйства.

Фермеры отмечают, что азот является ключевым элементом для развития растений. Именно он обеспечивает активный фотосинтез, формирование зеленой массы и будущую урожайность. Полноценной альтернативы этому виду подкормки пока не существует.

Эксперты отмечают, что отдельные хозяйства вынуждены были сократить внесение удобрений на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Такой подход может привести к заметному уменьшению сбора зерновых и масличных культур.

Дефицит продуктов в Одесской области может стать более актуальным в случае сокращения производства сельскохозяйственной продукции. Специалисты объясняют, что меньший урожай может повлиять на объемы предложения и стоимость отдельных товаров.

Среди причин ситуации называют снижение внутреннего производства азотных удобрений, проблемы с электро- и газоснабжением, последствия российских атак, а также сложности с логистикой. Дополнительное давление создают расходы на топливо, акцизная политика и возможное повышение тарифов на железнодорожные перевозки.

По оценкам представителей аграрного рынка, недостаток удобрений в этом году может снизить урожайность зерновых на 15–20%. Это также способно отразиться на экспорте, валютных поступлениях и бюджетных доходах.

Для стабилизации ситуации профильные эксперты предлагают временно отменить таможенную пошлину на импорт азотных удобрений, пересмотреть акцизы на дизельное топливо для аграрной техники и расширить возможности морских поставок отдельных видов минеральных удобрений.

Источник: agronews

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