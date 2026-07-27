Украинцам рассказали, какими будут графики отключения света в Черкасской области на 28 июля.

Графики отключения света на 28 июля продлятся много часов подряд по десяткам адресов в Черкасской области, сообщает Politeka.net.

Жителям населенных пунктов, где 28 июля будут действовать графики плановых отключений света в Черкасской области, рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам. Энергетики советуют заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть график обесточений при планировании дел.

По данным «Черкассыоблэнерго», 28 июля с 08:00 до 17:00 плановые ремонтные работы будут проводиться в селе Степанецьке. В этой связи временно без электроснабжения останется часть потребителей, проживающих на улицах:

В. Сымоненка — 1, 3, 7

Отамана Зеленого — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Кыивська — 233, 239, 239/а, 241, 250

пров. Гетьманськый — 3, 5

пров. Шкильный — 4, 6

С 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать и в селе Лытвынець. Здесь электроэнергию временно отключат в отдельных домах на улицах:

Березына — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 37, 43/а, 45, 47, 47/а, 49, 51, 53, 71, 95, 26 Дача

Гайдамацька — 1, 31, 36, 39,

Молодижна — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38

Кроме того, с 08:00 до 17:00 плановые работы будут продолжаться в городе Канив. Отключения электроэнергии коснутся большого количества домов, расположенных на улицах:

Б. Хмельныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19/а, 20, 21, 21А, 23, 25, 30, 32, 33/а, 35, 38, 40, 43, 55, 56

Бузныцького — 1, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 32, 33, 34, 36, 36/а, 38, 42, 53, 57/а, дача

В. Стуса — 5, 16, 23, 29

Волонтерська — 9, 11, 25

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

Героив Днипра — 5, 23, 37 (дача), 39, 45, 45 (дача), 47 (дача), 5 (дача)

Героив Небеснои Сотни — 13, 15, 17, 19

Гайдамацька — 15

Г. Сковороды — 4, 30

Днипробудивська — 1 (дача), 7

Дунаецька — 11, 16, 18, 19/3, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31

Энергетыкив — 31, 33, 4 (гараж), 6 (гараж)

И. Пидковы — 1, 2, 4, 5/а, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/а, 23, 25, 27, 29, 31

И. Франка — 3, 5/2, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 41

Канивська — 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Кыивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7/а, 7–9, 8, 9, 10, 14, 15, 15/1, 16, 22, 29, 30, 32, 33г, 34, 34/1, 34В/1, 3 (гараж)

Князя Святослава — 2, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41/а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/а, 48, 48/а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/1, 58, 60, 62, 64, Б/Н

Кобзарева — 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 10/2, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 31(27), 32, 33, 34, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 56-а

Козацька — 5

Л. Украинкы — 1, 2, 2/а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/2, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50/1, 52, 54, 56, 58

Лисна — 8

М. Вовчка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26, 30, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/1, 68

М. Максымовыча — 79

М. Швачкы — 1/1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/а, 28, 30, 32

О. Кобылянськои — 67, 68

Паркова — 11, 28, 29, 33

Садова — 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 9, 12, 12/а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22а, 26, 28/1, 674, 670, 782

Скорыка Мырослава — 10, 37

Т. Шевченка — 11 (дача), 13 (дача), 17 (гараж), 47 (дача)

Торгова — 5, 7(29), 18, 20, 22, 23, 25(59/2), 26, 28, 28(44), 29, 31, 31/1(45/1), 34, 35(67), 35(67/2), 39, 41, 43, 45, 45(75), 47(59/1), 49, 52, 53/2, 57(67/а), 63/2, 65, 67(77), 77/2

Успенська — 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 31, 36, 39, 41, 47/1, 54, 56, 58, 63

Червоный Яр — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 11/а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30/1, 34, 36, 38, 40, дача

Шкильна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Ю. Иллєнка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/а, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 17/а, 18, 19, 19/1, 19А, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 31/а, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 61, 65.

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