Подорожание проезда в Виннице вступит в силу с 1 августа, когда в общественном транспорте начнут действовать новые тарифы, сообщает Politeka.net.

После пересмотра стоимости перевозок городские власти утвердили обновленные расценки. Разовая поездка обойдется в 25 гривен, однако пассажиры, пользующиеся проездными билетами, смогут платить от 15 до 17 гривен за поездку в зависимости от выбранного тарифного пакета.

Для владельцев персонализированной «Муниципальной карты винничанина» предусмотрено несколько вариантов абонементов. Пакет на 130 поездок в течение 30 дней стоит 1500 гривен для взрослых, 750 гривен для студентов и учащихся профессионально-технических заведений и 450 гривен для школьников. Абонемент на 80 поездок обойдется в 1200, 600 и 360 гривен соответственно. Также доступен безлимитный проездной на 30 дней стоимостью 2250 гривен.

Для пользователей неперсонализированных карт установили отдельные тарифы. Пакет на 130 поездок обойдется в 1725 гривен, на 80 поездок — 1380 гривен, а безлимитный месячный абонемент — 2600 гривен.

В городском совете отмечают, что подорожание проезда в Виннице не отразится на льготных категориях пассажиров. Их перевозка и дальше будет финансироваться за счет бюджета общины. Кроме того, для владельцев «Муниципальной карты винничанина» сохранится возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут.

Ранее в Винницкой транспортной компании сообщали, что экономически обоснованная стоимость перевозок значительно выше: 34 гривны для трамваев и троллейбусов и 41 гривна для автобусов. После поручения городского головы Сергея Моргунова расчеты были пересмотрены, предложив социально ориентированный тариф на уровне 25 гривен.

В мэрии отмечают, что обновленные тарифы должны обеспечить стабильную работу общественного транспорта, поддержать техническое состояние подвижного состава и сохранить качество пассажирских перевозок.

Источник: Винницкий городской совет

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