Графики отключения света вводятся из-за плановых и профилактических работ в Кировоградской области, которые запланированы на 28 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области на 28 июля продлятся много часов подряд по отдельным адресам, сообщает Politeka.net.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Кировоградской области в понедельник, 28 июля. Временные перерывы в электроснабжении связаны с проведением плановых работ на электросетях.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», с 09:00 до 18:00 часов без электроэнергии временно останутся отдельные потребители села Пидлисне. Плановые работы охватят дома, расположенные на улицах:

Леси Украинкы — 44, 45, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Гната Юры — 1, 3, 9, 9а

Также с 09:00 до 18:00 ремонтные бригады будут работать в поселке Розумивка. На время проведения технических работ электроснабжение будет временно прекращено для жителей домов на улицах:

Тараса Шевченка — 1, 11, 11А, 14, 14А, 15, 2, 22А, 3, 4, 4А, 5А, 6, 7

Пятыхатська — 11, 2, 3, 4, 6, 8

пров. Садовый — 8

28.07.2026 года ремонтные бригады будут работать в поселке Разношенське. Плановые отключения будут продолжаться с 09:00 до 17:00 часов и коснутся жителей ряда улиц, среди которых:

Тараса Шевченка — 52, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77а, 79, 80, 83, 86, 87, 91, 91А, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 107, 109

Шкильна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 29

пров. Вышневый — 3

пров. Тараса Шевченка — 92, 93, 93а, 130

В этот же промежуток времени, с 09:00 до 18:00 , плановые отключения будут действовать и в селе Попивка. Из-за ремонта электросетей без света останутся отдельные дома на улицах:

Молодижна — 21, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Петропавливська — 24, 28, 30, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111

Кроме того, с 09:00 до 20:00 часов электроснабжение временно прекратят и в селе Павлыш, где ремонтные работы охватят ряд улиц населенного пункта:

Ярмаркова — 2, 4, 6, 10, 14, 14а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Сухомлынського — 14.

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