Дефицит продуктов в Днепре пока не прогнозируют, однако продолжительная жара и нехватка осадков могут отразиться на урожайности поздних культур, что в будущем повлияет на ситуацию на продовольственном рынке, сообщает Politeka.net.

По оценке аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, в случае затяжной засухи потери кукурузы могут достигнуть 20%, а подсолнечнику - около 15%. Именно июль и август считаются решающими месяцами развития этих культур.

Эксперт отмечает, что во второй половине 2026 года возможно формирование климатического явления Эль-Ниньо. В то же время, сам этот фактор не означает неизбежного развития масштабной засухи. Решающее значение будет иметь длительность жары, отсутствие осадков и влияние антициклонов.

Наиболее уязвимой к недостатку влаги остается кукуруза, особенно во время цветения и формирования зерна. Подсолнечник лучше переносит сложные погодные условия, однако затяжное повышение температуры также способно уменьшить его урожайность.

Дефицит продуктов в Днепре будет напрямую зависеть от итогов уборочной кампании. Если объемы зерновых и масличных культур сократятся, это может повлиять на предложение отдельных товаров и их стоимость. Пока эксперты не говорят о системной нехватке продовольствия.

Сельхозпроизводители уже адаптируются к новым климатическим вызовам. Хозяйства внедряют засухоустойчивые гибриды, современные технологии сохранения влаги и, где есть возможность, модернизируют системы полива. В то же время, разрушение Каховской ГЭС существенно ограничило возможности орошения в южных регионах.

Самые высокие риски в этом сезоне прогнозируют для Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. К территориям с повышенной вероятностью потерь также относят Днепропетровщину, Кировоградщину, а иногда Полтавщину и Черкасщину.

Специалисты подчеркивают, что окончательная ситуация станет ясна после завершения лета. Если в ближайшее время количество осадков увеличится, возможные потери урожая могут оказаться значительно ниже предыдущих прогнозов.

Источник: e-land.ua

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