Украинцев перешли о плановых графиках отключения света в Винницкой области на 28 июля.

Графики отключения света в Винницкой области на 28 июля вводятся из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Жителей Винницкой области предупредили о плановых отключениях света, которые будут введены 28 июля в связи с проведением ремонтных работ на электросетях. Как сообщают энергетики, временные ограничения необходимы для выполнения технического обслуживания оборудования и обеспечения надежного электроснабжения в будущем.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», с 10.00 до 17.00 без электроэнергии временно останется часть потребителей села Билкы. Плановые работы охватят дома, расположенные на улицах:

Жовтнева — 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51

Кругова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 61, 62, 64, 65, 66

Лисова — 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Механизаторив — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48

Яблунева — 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 5б, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 78А, 80, 82, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102

В селе Дашив с 10:00 до 17:00 без света временно останутся жители улиц:

Б. Хмельницького — 17

И. Франка — 4, 20, 22

пров. Мырный — 15, 24

Кроме того, в этот же промежуток времени – с 10:00 до 17:00 – плановые работы будут продолжаться и в селе Вербивка. Из-за проведения ремонта электроснабжение будет временно прекращено по адресам:

Кругова — 1, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 65А, 65Б, 66, 67

Лисова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 33

Набережна — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 21

Прысадыбна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Садова — 1, 1А, 2, 2А, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Травнева — 1, 1А, 2, 2А, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28

Центральна — 1, 1А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76.

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