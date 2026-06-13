Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області розглядається як відображення загальнонаціональних тенденцій на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі змін цін на картопляному ринку України, де одночасно присутні дешевші залишки торішнього врожаю та дорожчі імпортні партії, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають: нині агровиробники реалізують бульбу зі складів у межах 5–11 грн за кілограм. Це нижчий рівень порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли діапазон становив 13–23 грн.

Різницю пояснюють великими обсягами збору та сезонними факторами. Додатково вплинули погодні умови літа, що змінили структуру врожаю і зменшили частку якісної продукції.

Паралельно на ринок надходить імпорт, де ціна сягає близько 90 грн за кілограм. Це обмежує доступність для покупців і формує нерівномірний попит у торгівлі.

Фахівці вважають ситуацію тимчасовою. Запаси старого врожаю поступово зменшуються, що створює передумови для корекції вартості в найближчі періоди.

Учасники ринку очікують: за сталого попиту та скорочення пропозиції можливе підвищення цін як у гуртовому, так і в роздрібному сегменті.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області розглядається як відображення загальнонаціональних тенденцій на овочевому ринку, де ключову роль відіграє співвідношення внутрішнього виробництва та імпортних поставок.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від надходження нового врожаю та обсягів зовнішньої торгівлі.

Ринкові зміни надалі визначатимуться балансом між пропозицією та попитом у сезонному розрізі. Подальша цінова динаміка залежатиме від загальної ситуації на аграрному ринку.

Джерело: ТСН

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