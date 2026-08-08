Программа выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области охватывает множество возможностей.

ВПО и пенсионеры Полтавской области , которые в результате войны или сложных обстоятельствах требуют дополнительной поддержки, могут обращаться за бесплатными продуктами, сообщает Politeka.net.

Благотворительный фонд «Каритас» продолжает снабжать отдельные категории населения продуктовыми и гигиеническими наборами. Содержимое пакетов формируется с учетом базовых потребностей, поэтому помощь позволяет семьям частично сократить расходы на питание и необходимые бытовые принадлежности.

Отдельное направление работы фонда связано с сезонными продуктами. Волонтеры собирают овощи, фрукты и ягоды, после чего их перерабатывают в продукцию, которую можно хранить в течение длительного времени. Из полученного урожая готовят всевозможные консервации, варенье, соусы и другие заготовки.

Часть переработанных продуктов используют в качестве составляющих горячих обедов. Готовые блюда передают людям, оказавшимся без достаточных средств для полноценного питания. Такой подход помогает не только сохранить урожай, но направить его непосредственно на гуманитарные нужды.

Присоединиться к работе проекта могут благотворители и местные жители. Организация принимает свежую сельскохозяйственную продукцию, а также средства на приобретение банок, крышек, специй, тары и упаковочных материалов. Все это необходимо для переработки и распределения продуктов.

Представители «Каритаса» отмечают, что масштаб такой помощи напрямую зависит от поддержки волонтеров и благотворителей. Благодаря совместной работе удается регулярно формировать запасы и передавать их людям, нуждающимся в помощи.

Информацию о датах и ​​местах выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, правила получения поддержки и актуальный перечень необходимых документов следует уточнять непосредственно у представителей фонда или проверять на его официальных ресурсах, поскольку условия гуманитарных программ могут изменяться.

Источник: Каритас

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