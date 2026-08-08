Подорожание продуктов в супермаркетах в Кировоградской области больно ударят по кошелькам украинцев в августе, сообщает издание Politeka.net.

В сравнении со средними показателями июля подорожали продукты в Кировоградской области. В частности, отдельные виды молочной продукции, фруктов и мяса. В то же время, анализ цен в различных торговых сетях свидетельствует, что разница в стоимости одинаковых товаров может быть достаточно ощутимой, поэтому покупателям следует внимательно сравнивать предложения супермаркетов.

Как сообщает Минфин, одним из прибавивших в цене продуктов стало молоко «Простонаше» 1% жирности. В августе средняя стоимость упаковки объемом 900 мл составляет 68 грн, тогда как в июле она равнялась 63,20. Таким образом продукт подорожал на 4,80. Пока молоко представлено только в Megamarket, где его продают за 68 гривен.

В то же время, другая ситуация наблюдается с молоком «Яготинское» 2,6% жирности. Его средняя цена в августе составляет 59,34 за 900 мл, тогда как в июле она была равна 62,11. Это означает, что средняя стоимость продукта, напротив, снизилась на 2,77 гривен.

Выгоднее всего приобрести молоко «Яготинское» можно в Megamarket, где оно стоит 54. У Auchan продукт продают за 59,50, у Metro — за 61,88, а самое дорогое предложение зафиксировано у Novus — 61,99. Разница между самой дешевой и дорогой ценой составляет почти 8 гривен.

Во фруктовом сегменте практически неизменной остается средняя цена обычных мандаринов. В августе она составляет 84,45 грн за килограмм, в то время как в июле была 84,41. Таким образом, средняя стоимость выросла всего на 4 копейки.

Дешевле мандарины можно приобрести у Auchan — за 74,90 грн за килограмм. В Megamarket этот же товар стоит 94 гривен, что на 19,10 дороже.

Вместо этого значительно подорожали мандарины сорта Надаркотт. Их средняя цена в августе составляет 169 грн за кг, тогда как в июле она была равна 149. За месяц стоимость выросла сразу на 20 гривен. В настоящее время продукт представлен в Novus, где его продают за 169.

Подорожание коснулось и свинины. В августе средняя цена свиной лопатки составляет 227,69 грн за килограмм, в то время как в июле она была 222,55. За последний месяц товар подорожал на 5,14.

Самое выгодное предложение на свиную лопатку имеет Metro, где килограмм стоит 217,36. У Auchan мясо продают за 219,90, у Megamarket — за 224,50 грн, а самое дорогое оно стоит у Novus — 249 грн за килограмм. Разница между самым дешевым и дорогим предложением превышает 31, что является существенным показателем для покупателей.

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