Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области рассматривается как возможность решения жилищных затруднений.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области снова появляется среди локальных инициатив, где жители предлагают комнаты и отдельные условия проживания для одиноких женщин пенсионного возраста, передает Politeka.

В одном из вариантов речь идет о заселении в двухкомнатную квартиру вместе с женщиной 68 лет. Она ищет компаньонку для совместного быта без присмотра, ориентируясь на простое сожительство и вечернее общение. Контакт доступен до 18:00 каждый день.

Другое предложение подразумевает заселение в трехкомнатное пространство на первом уровне дома с полным набором удобств. Отдельная часть жилья выделяется для женщины в возрасте 60–70 лет, которая осталась без семьи и нуждается в постоянном проживании. Инициаторы отмечают на безвозмездной основе и готовности помочь с оформлением ВПЛ.

Еще одна похожая инициатива предусматривает отдельное помещение в большой квартире для одинокой пенсионерки, отвечающей требованиям об отсутствии вредных привычек и сложных жизненных обстоятельств. Условия предполагают длительное проживание и семейное отношение хозяев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области рассматривается как возможность решения жилищных трудностей для людей, потерявших собственные дома или не имеющих поддержки родственников.

Контактные данные указаны в предложениях, а решение о заселении принимается после личного общения между сторонами.

Такие инициативы формируют альтернативный сегмент жилищных решений, где совмещаются социальная поддержка и частные договоренности жителей города.

Источник: east-fruit

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