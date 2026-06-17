Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області розглядається як можливість вирішення житлових труднощів.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області знову з’являється серед локальних ініціатив, де мешканці пропонують кімнати та окремі умови проживання для одиноких жінок пенсійного віку, передає Politeka.

В одному з варіантів йдеться про заселення у двокімнатне помешкання разом із жінкою 68 років. Вона шукає компаньйонку для спільного побуту без догляду, орієнтуючись на просте співжиття та вечірнє спілкування. Контакт доступний до 18:00 щодня.

Інша пропозиція передбачає заселення у трикімнатний простір на першому рівні будинку з повним набором зручностей. Окрема частина житла виділяється для жінки віком 60–70 років, яка залишилася без родини та потребує постійного місця проживання. Ініціатори наголошують на безоплатній основі та готовності допомогти з оформленням ВПО.

Ще одна схожа ініціатива передбачає окреме приміщення у великій квартирі для самотньої пенсіонерки, яка відповідає вимогам щодо відсутності шкідливих звичок та складних життєвих обставин. Умови передбачають тривале проживання та сімейне ставлення з боку господарів.

Окремі оголошення повторюють ключовий запит: Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області розглядається як можливість вирішення житлових труднощів для людей, які втратили власні домівки або не мають підтримки родичів.

Контактні дані вказані безпосередньо у пропозиціях, а рішення про заселення ухвалюється після особистого спілкування між сторонами.

Такі ініціативи формують альтернативний сегмент житлових рішень, де поєднуються соціальна підтримка та приватні домовленості між мешканцями міста.

Джерело: east-fruit

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 2,5-річну дитину винесли з-під завалів: дивовижна історія порятунку в Одесі

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: як можна отримати щомісяну надбавку