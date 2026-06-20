Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне роста издержек производственных мощностей и изменений в ресурсном обеспечении, сообщает издание Politeka.

Специалисты рынка отмечают, что формирование цен на продовольственные товары напрямую зависит от стоимости энергоносителей, зерновой базы и других элементов технологического цикла. Даже незначительные колебания в этих областях быстро отражаются в торговых сетях и влияют на итоговые расходы потребителей.

Представитель отрасли Денис Марчук в эфире «Вечер.LIVE» отметил высокую чувствительность предприятий к тарифам на газ и электроэнергию. Отдельно он отметил важность кормового компонента, определяющего себестоимость продукции животного происхождения.

Аналитики считают, что подорожание продуктов в Днепропетровской области формируется под влиянием комплекса факторов, включая расходы производителей, доступность сырья и общая ситуация в агросекторе.

На рынке яичной продукции одновременно наблюдается иная тенденция. Летний сезон активизирует частные хозяйства, выходящие с предложением собственного производства, создавая конкуренцию крупным предприятиям.

Это заставляет участников рынка корректировать ценовую политику и оперативно реагировать на изменение баланса спроса и предложения. В результате отдельные категории показывают относительную стабильность без резких колебаний.

В то же время эксперты не ожидают долгосрочного ценового баланса. Дальнейшая динамика будет зависеть от тарифной политики, стоимости энергоносителей, обеспечения кормами и состояния аграрного сектора в целом.

Источник: expert.in.ua

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