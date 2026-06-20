Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області формується під впливом комплексу факторів.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі зростання витрат виробничих потужностей і змін у ресурсному забезпеченні, повідомляє видання Politeka.

Фахівці ринку зазначають, що формування цін на харчові товари безпосередньо залежить від вартості енергоносіїв, зернової бази та інших елементів технологічного циклу. Навіть незначні коливання у цих сферах швидко відображаються у торгових мережах і впливають на підсумкові витрати споживачів.

Представник галузі Денис Марчук в ефірі «Вечір.LIVE» наголосив на високій чутливості підприємств до тарифів на газ та електроенергію. Окремо він відзначив важливість кормового компонента, який визначає собівартість продукції тваринного походження.

Аналітики вважають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області формується під впливом комплексу факторів, серед яких витрати виробників, доступність сировини та загальна ситуація в агросекторі.

На ринку яєчної продукції водночас спостерігається інша тенденція. Літній сезон активізує приватні господарства, які виходять із пропозицією власного виробництва, створюючи конкуренцію великим підприємствам.

Це змушує учасників ринку коригувати цінову політику та оперативно реагувати на зміну балансу попиту і пропозиції. У результаті окремі категорії демонструють відносну стабільність без різких коливань.

Водночас експерти не очікують довготривалого цінового балансу. Подальша динаміка залежатиме від тарифної політики, вартості енергоносіїв, забезпечення кормами та стану аграрного сектору загалом.

Джерело: expert.in.ua

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