Подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее ощутимо в сегменте мясных и молочных товаров, которые формируют основу ежедневного рациона домохозяйств.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в ключевых категориях продовольствия, где наибольший рост демонстрируют мясные изделия и молочная продукция , сообщает Politeka.

Данные за июнь 2026 показывают разнонаправленную динамику цен, однако общий тренд остается восходящим.

В сегменте бакалеи макароны перьев держат относительно стабильный уровень с незначительными колебаниями. Средняя стоимость составляет 34,70 грн за килограмм, в то время как в мае показатель был ниже — 33,96 грн. В торговых сетях Metro и Novus цена колеблется от 34,50 до 34,89 грн, что свидетельствует о минимальной разнице между поставщиками.

Похожая ситуация наблюдается и в категории манки «Хуторок». Текущая средняя стоимость — 40,25 грн за 800 грамм, тогда как месяцем ранее она составила 39,42 грн. В разрезе магазинов разница между Novus и Megamarket составляет несколько гривен, что указывает на нестабильность закупочных цен.

В мясном сегменте зафиксирован более заметный рост. Буженина "Ятрань" стоит в среднем 786,93 грн за килограмм против 745,58 грн в мае. Самое дорогое предложение в Metro превышает 847 грн, в то время как минимальное в Megamarket опускается ниже 700 грн, формируя широкий ценовой диапазон.

Молочная продукция также показывает повышение стоимости. Сыр твердый «Звени Гора» 45% сейчас стоит 602,15 грн за килограмм, в то время как в предыдущем месяце средний уровень составил 540,32 грн. В Metro зафиксирован более низкий предел рынка, тогда как Megamarket предлагает более дорогие позиции.

Наиболее резкий рост зафиксирован в колбасках "Алан охотничьи". Средняя цена поднялась до 845,48 грн за килограмм, что существенно выше майского показателя 753,78 грн. Разница между торговыми сетями превышает 180 грн, что отражает разные подходы к формированию розничной стоимости.

Отдельно выделяются сардельки "Ятрань" молочные, где средняя цена составляет 178,19 грн за килограмм против 146,62 грн в мае. В этом сегменте рост произошел постепенно в течение месяца с заметными колебаниями во второй половине периода.

В целом, рыночная картина указывает на неравномерную инфляционную динамику, где отдельные группы товаров дорожают быстрее других, формируя дополнительное давление на потребительский бюджет в регионе.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее ощутимо в сегменте мясных и молочных товаров, которые формируют основу ежедневного рациона домохозяйств.

Источник: Минфин

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