Подорожание проезда в Кропивницком рассматривается в рамках экономического обоснования расходов предприятий.

Подорожание проезда в Кропивницком будет вынесено на общественное обсуждение, где жителям представят варианты изменения тарифов в городском транспорте, передает издание Politeka.

Об этом сообщили в городском совете .

Речь идет о пересмотре стоимости поездок в троллейбусах и автобусах коммунального предприятия «Электротранс». Обсуждение намечено на 2 июля и будет проходить при участии представителей власти, которые объяснят причины корректировки цен, возможные последствия решения и соберут предложения горожан.

Подать замечание можно до 1 июля через управление транспорта и связи или по электронной почте transport@krmr.gov.ua . Такой формат позволяет учесть позиции жителей еще до окончательного решения.

Встреча стартует в 14.00 в городском совете по адресу ул. Большая Перспективная, 41. Регистрация участников продлится с 13:00 до 13:50. Итоги обсуждения планируется обнародовать до 9 июля.

По предварительным данным, перевозчики подали расчеты, предусматривающие повышение тарифа до уровня 24-24,5 грн. за одну поездку. Окончательное решение будет принято после завершения консультационной процедуры.

Городские власти подчеркивают, что подорожание проезда в Кропивницком рассматривается в рамках экономического обоснования расходов предприятий и должно пройти этап общественного согласования.

Кроме того, в Кропивницком сообщали о новой системе оплаты за проезд.

До конца июля систему планируют расширить на весь городской подвижной состав как троллейбусы, так и автобусные маршруты. Техническое внедрение обеспечивает компания из группы EasyPay, устанавливающая оборудование, запускающая цифровую платформу и подключающая мониторинг движения.

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