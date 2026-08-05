Доплаты для пенсионеров в Одесской области назначаются отдельным категориям граждан, отвечающим требованиям действующего законодательства, сообщает Politeka.net .

Одной из форм государственной поддержки есть надбавка за особые заслуги перед Украиной. Порядок ее назначения определен законодательством, а выплату производит Пенсионный фонд Украины.

Право на такую ​​доплату, в частности, имеют многодетные матери, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста. Надбавку устанавливают к пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области зависят от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а размер выплаты определяют в процентах от указанной суммы.

Матери, воспитавшие пятерых детей, ежемесячная надбавка составляет 908 гривен. За шестерых детей предусмотрено 934 гривны, за семь — 960 гривен, за восемь — 986 гривен, за девять — 1 012 гривен, а за десять и более — 1 038 гривен.

После смерти получателя часть надбавки могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Если право имеет одно нетрудоспособное лицо, ему выплачивают 70% от причитающейся суммы. Если двое или более таких лиц, размер выплаты составляет 90% и распределяется в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, законодательством предусмотрены возрастные доплаты к пенсии. После достижения 70 лет автоматически насчитывают 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен.

В Пенсионном фонде напоминают, что подавать отдельное заявление для назначения возрастной надбавки не нужно. Если право на доплату возникает не с первого дня месяца, ее начальный размер рассчитывается пропорционально количеству дней после даты рождения, а в последующих месяцах выплата производится в полном объеме.

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