Нова система оплати проїзду в Кропивницькому розглядається як перший крок до повної автоматизації обліку поїздок і переходу на безготівкову модель.

У місті стартувала нова система оплати проїзду в Кропивницькому, яка вже працює в тестовому форматі на частині електротранспорту та готується до повного запуску, передає Politeka.

З 11 червня близько трьох десятків тролейбусів отримали обладнання для безконтактного розрахунку. Валідатори встановили на входах і виходах салонів, тож пасажири можуть оплачувати поїздки банківською карткою, смартфоном через NFC або спеціальною карткою містянина. Готівковий варіант поки залишається доступним.

До кінця липня систему планують розширити на весь міський рухомий склад — як тролейбуси, так і автобусні маршрути. Технічне впровадження забезпечує компанія з групи EasyPay, яка встановлює обладнання, запускає цифрову платформу та підключає моніторинг руху.

Оператор також акумулюватиме платежі й розподілятиме кошти між перевізниками. У системі передбачено GPS-відстеження, відеофіксацію та аналітику пасажиропотоку, що дозволить оцінювати завантаженість маршрутів і частку пільгових поїздок.

За словами представників компанії, інвестиції у запуск здійснюються за власні ресурси без додаткового фінансування з міського бюджету. Паралельно триває підготовка до повноцінної експлуатації до кінця липня, як підтверджують у міській раді.

Фінансова модель також передбачає різницю залежно від способу розрахунку: у тролейбусі орієнтовна сума становитиме близько 12 гривень при безготівковому методі та 15 при готівці. Для автобусів — 20 і 23 гривні відповідно. Остаточні тарифи ще проходять погодження та публічні обговорення.

Окремо розглядається подальша реорганізація персоналу: кондуктори поки залишаються, однак у перспективі їх функції можуть змінити на контрольні.

У планах міста також запуск «картки містянина», яка об’єднає оплату поїздок, доступ до пільг і низку міських сервісів. Вона може інтегруватися з адміністративними та соціальними послугами, а також цифровими зверненнями мешканців.

У межах цієї реформи нова система оплати проїзду в Кропивницькому розглядається як перший крок до повної автоматизації обліку поїздок і переходу на безготівкову модель у всьому міському транспорті.

Джерело: gre4ka.info

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