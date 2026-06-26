Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, прежде всего, направляют определенным категориям.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове продолжают выдавать в рамках гуманитарных инициатив, реализуемых благотворительным фондом «Кинза Харьков» для поддержки наиболее уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Организация помогает не только продовольствием. Волонтерские команды регулярно передают переселенцам и местным жителям средства гигиены, бытовую химию и другие необходимые вещи для повседневного использования.

На предварительных этапах распределения получателям предоставляли наборы с товарами по уходу за жилищем и личных потребностей. Часть гуманитарных свертков также содержала пищевые запасы первой необходимости.

В то же время Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове прежде всего направляют людям с инвалидностью, маломобильным гражданам, а также тем, кто в жизненных обстоятельствах нуждается в дополнительной поддержке.

В случаях, когда у человека нет возможности самостоятельно посетить пункт выдачи, необходимые вещи могут получить близкие родственники или официально уполномоченные представители.

Представители фонда отмечают, что объемы гуманитарной поддержки зависят от имеющихся ресурсов и помощи от партнеров. Именно поэтому график проведения новых выдач формируется поэтапно.

Особое внимание уделяют жителям, которые из-за состояния здоровья практически не покидают дома. Для таких категорий граждан волонтеры пытаются находить отдельные решения по передаче необходимых вещей.

В фонде отмечают, что подобные программы остаются важным инструментом поддержки многих семей, которые продолжают нуждаться в помощи в условиях военного времени.

Актуальные сообщения о новых этапах регистрации, условиях получения наборов и других гуманитарных инициативах публикуются на официальных страницах организации в социальных сетях.

Источник: БФ "Кинза Харьков"

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