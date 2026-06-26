Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові насамперед спрямовують певним категоріям.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові продовжують видавати в межах гуманітарних ініціатив, які реалізує благодійний фонд «Кінза Харків» для підтримки найбільш вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Організація допомагає не лише продовольством. Волонтерські команди регулярно передають переселенцям і місцевим жителям засоби гігієни, побутову хімію та інші необхідні речі для повсякденного користування.

Під час попередніх етапів розподілу отримувачам надавали набори з товарами для догляду за оселею та особистих потреб. Частина гуманітарних пакунків також містила харчові запаси першої необхідності.

Водночас Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові насамперед спрямовують людям з інвалідністю, маломобільним громадянам, а також тим, хто через життєві обставини потребує додаткової підтримки.

У випадках, коли людина не має можливості самостійно відвідати пункт видачі, необхідні речі можуть отримати близькі родичі або офіційно уповноважені представники.

Представники фонду наголошують, що обсяги гуманітарної підтримки залежать від наявних ресурсів та надходження допомоги від партнерів. Саме тому графік проведення нових видач формується поетапно.

Особливу увагу приділяють мешканцям, які через стан здоров’я практично не залишають домівки. Для таких категорій громадян волонтери намагаються знаходити окремі рішення щодо передачі необхідних речей.

У фонді зазначають, що подібні програми залишаються важливим інструментом підтримки багатьох родин, які продовжують потребувати допомоги в умовах воєнного часу.

Актуальні повідомлення про нові етапи реєстрації, умови отримання наборів та інші гуманітарні ініціативи публікуються на офіційних сторінках організації у соціальних мережах.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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