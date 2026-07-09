В сложившихся условиях дефицит фруктов в Харьковской области отражает более широкую тенденцию.

Рынок сезонных фруктов в Харьковской области в этом году испытывает последствия неблагоприятной весенней погоды, из-за чего есть заметный дефицит, передает Politeka.

Из-за повреждений садов во время заморозков производители столкнулись со значительным сокращением урожая абрикосов и персиков.

По предварительным оценкам экспертов, объемы сбора абрикосов оказались на 40–60% ниже средних показателей последних лет. Для персиков потери оцениваются в пределах 30–50%, что также влияет на предложение продукции на внутреннем рынке.

Основным фактором стали весенние похолодания, пришедшиеся на критический период развития плодовых деревьев. Низкие температуры повредили завязь и молодые побеги, что отразилось на будущей урожайности.

Больше всего пострадали садоводческие хозяйства центральных и южных областей. Из-за раннего цветения деревья в этих регионах оказались особенно чувствительны к резким температурным изменениям.

Аналитики отмечают, что сокращение производства уже оказывает влияние на дефицит фруктов в Харьковской области. Даже при увеличении импортных поставок полностью компенсировать потери украинских хозяйств будет сложно.

Специалисты отмечают, что ситуация в регионе является частью общеукраинской тенденции, связанной со снижением урожайности косточковых культур. Меньшие объемы производства постепенно отражаются на балансе рынка.

Для поддержки предложения рассматриваются дополнительные поставки из Турции, Греции, Испании и Молдовы. В то же время участники отрасли отмечают, что импорт вряд ли полностью покроет спрос.

Эксперты допускают дальнейшее повышение цен. Если сокращение урожая останется умеренным, подорожание может составить 20–30%. При более ощутимом дефиците отдельные позиции способны вырасти в цене на 50–80%.

Особую обеспокоенность вызывают абрикосовые сады, наиболее пострадавшие от весенних заморозков. Даже непродолжительное понижение температур в период цветения существенно влияет на формирование будущего урожая.

Схожие проблемы этого сезона наблюдаются и в ряде европейских стран. Сокращение производства косточковых фруктов за пределами Украины также влияет на рыночную ситуацию и формирование цен.

Источник: agronews

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