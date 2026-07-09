В умовах, що склалися, дефіцит фруктів у Харківській області відображає ширшу тенденцію.

Ринок сезонних фруктів у Харківській області цього року відчуває наслідки несприятливої весняної погоди, через що є помітний дефіцит, передає Politeka.

Через пошкодження садів під час заморозків виробники зіткнулися зі значним скороченням урожаю абрикосів і персиків.

За попередніми оцінками експертів, обсяги збору абрикосів виявилися на 40–60% нижчими за середні показники останніх років. Для персиків втрати оцінюють у межах 30–50%, що також впливає на пропозицію продукції на внутрішньому ринку.

Основним фактором стали весняні похолодання, які припали на критичний період розвитку плодових дерев. Низькі температури пошкодили зав’язь та молоді пагони, що безпосередньо позначилося на майбутній врожайності.

Найбільше постраждали садівничі господарства центральних і південних областей. Через раннє цвітіння дерева в цих регіонах виявилися особливо чутливими до різких температурних змін.

Аналітики відзначають, що скорочення виробництва вже впливає на дефіцит фруктів в Харківській області. Навіть за умови збільшення імпортних поставок повністю компенсувати втрати українських господарств буде складно.

Фахівці наголошують, що ситуація в регіоні є частиною загальноукраїнської тенденції, пов’язаної зі зниженням урожайності кісточкових культур. Менші обсяги виробництва поступово відображаються на балансі ринку.

Для підтримки пропозиції розглядаються додаткові поставки фруктів із Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови. Водночас учасники галузі зазначають, що імпорт навряд чи повністю покриє наявний попит.

Експерти допускають подальше підвищення цін. Якщо скорочення врожаю залишиться помірним, подорожчання може становити 20–30%. За більш відчутного дефіциту окремі позиції здатні зрости в ціні на 50–80%.

Особливе занепокоєння викликають абрикосові сади, які найбільше постраждали від весняних заморозків. Навіть нетривале зниження температур у період цвітіння суттєво впливає на формування майбутнього врожаю.

Схожі проблеми цього сезону спостерігаються й у низці європейських країн. Скорочення виробництва кісточкових фруктів за межами України також впливає на ринкову ситуацію та формування цін.

Джерело: agronews

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Харківській області: як саме зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит овочів в Харківській області: які саме труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога понад 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів може отримувати виплати у Харківській області.