Специалисты будут проверять состояние электросетей и будут ремонтировать отдельные участки, поэтому графики отключения света в Черниговской области на 10 июля.

Украинцам показали плановые графики отключения света, вводимые в Черниговской области на 10 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 10 июля будут введены для выполнения комплекса технических мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с 9 до 18 часов не будет электричества в городе Остер. Обесточивание будет продолжаться из-за выполнения работ в системах или узлах учета электрической энергии. Ограничения вводятся по адресам:



Беца — 1, 3, 5, 6, 8

Будивельныкив — 29, 31, 33, 33Б, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Б. Хмельныцького — 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 48А

Зайцева — 49А

Олега Васюка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Шевченка — 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Ярослава Мудрого — 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68А

С 08:00–20:00 в городе Прылукы будут выключать электричество. Обесточения касаются только отдельных адресов. В частности, света не будет на улицах:

Васыля Совачива — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 14А, 14Б/3, 14Г, 15, 16, 25, 27

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Дослидна-Ботанична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Юрия Мирюты — 25А, 26А, 32.

С 08:00 до 17:00 графики отключения света вводится в населенном пункте Ичня. Без электроснабжения временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

Академика Корольова — 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 33, 35, 40

Березнева — 1, 3, 3А, 4, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Васыльченко — 1А, 3, 5, 8, 12, 12А, 14, 14А

Воскресинська — 8, 10, 15А, 15Б, 21, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 31, 31А, 32, 32А, 32А/1, 32М, 32Н, 33, 34, 34А, 34Б, 34В, 34Д, 34Ж, 35, 36, 36/46, 36А/1, 36А/2, 36В, 36М, 36О, 37, 38А, 38Б, 40, 41, 42, 42/1, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58В, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123А, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 202, 204, 206А, 208, 208А, 210, 210А, 210Б, 212, 214, 214Б, 216, 216А, 216Б, 216В, 218, 219Б, 242А, 242Б

Гоголя — 1А, 1Б, 2, 5

Гончаривка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32А

Гончарный — 1, 3, 5, 6, 6А, 8

Коцюбынського — 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12Б, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 25А, 27А, 27Б, 29, 31, 33

Никольська — 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 19

Резанова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Сиверська — 63, 65, 72

Скробонського — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Скубана — 2А

Станислава Марынчыка — 1, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Чернигивська — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41/6, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87А, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142А, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168

Шевченко — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29.

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