Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области передают через местные благотворительные структуры.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают выдавать в рамках гуманитарной программы Всемирной продовольственной программы ООН, реализуемой совместно с благотворительными организациями, пишет Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на поддержку граждан, наиболее нуждающихся в помощи. В первую очередь речь идет о внутренне перемещенных лицах, стариках и других социально уязвимых категориях населения.

Один продуктовый набор рассчитан примерно на месяц. В его состав входят мука, гречка, пшено, овсяные хлопья, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также мясные и бобовые консервы. Такой список обеспечивает базовые потребности и не требует специальных условий хранения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области передают через местные благотворительные структуры. Одним из главных координаторов остается ADRA, которая организует логистику, формирование пакетов и процесс их выдачи получателям.

Аналогичные гуманитарные проекты также работают в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Формат поддержки определяется в зависимости от количества заявителей, возможностей партнеров и потребностей конкретного общества.

В разных населённых пунктах могут действовать отдельные правила оформления. Поэтому перед обращением рекомендуется уточнить перечень необходимых документов, график выдачи и условия участия у местных координаторов или по телефонам горячей линии.

Организаторы отмечают, что актуальную информацию об изменениях, новых этапах программы и адресах пунктов выдачи регулярно публикуют на официальных информационных ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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