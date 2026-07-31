Дефицит продуктов в Днепре будет зависеть от результатов жатвы.

Дефицит продуктов в Днепре пока не прогнозируется, однако затяжная жара и нехватка осадков могут отразиться на урожайности поздних сельскохозяйственных культур, сообщает Politeka.net.

Эксперты считают, что ближайшие недели станут определяющими для будущей ситуации на рынке.

По словам аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максима Гопки, в случае длительной засухи потери кукурузы могут достигнуть 20%, а подсолнечнику - около 15%. Важнейшими для развития этих культур остаются июль и август, когда формируется будущий урожай.

Специалист также обращает внимание, что возможное возникновение климатического явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года не означает автоматического развития масштабной засухи. На конечный результат влияют длительность высоких температур, количество влаги и действие антициклонов.

Дефицит продуктов в Днепре будет зависеть от результатов жатвы. Если сбор зерновых и масличных культур окажется ниже ожиданий, это может отразиться на предложении отдельных товаров и их стоимости. В то же время, сейчас оснований говорить о недостатке продовольствия нет.

Наиболее чувствительной к засушливым условиям остается кукуруза, особенно во время цветения и налива зерна. Подсолнечник лучше переносит жару, хотя продолжительный дефицит влаги также способен сократить его урожайность.

Сельхозпроизводители уже приспосабливаются к новым климатическим вызовам. Хозяйства используют засухоустойчивые гибриды, современные методы сохранения влаги и модернизируют системы орошения там, где это возможно. В то же время, последствия разрушения Каховской ГЭС существенно ограничивают возможности полива в южной части страны.

Наибольшие риски в нынешнем сезоне прогнозируют для Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. В зону повышенной опасности также относят Днепропетровщину, Кировоградщину, а местами Полтавщину и Черкасщину.

Окончательные выводы по урожаю можно будет сделать после завершения лета. Если погодные условия улучшатся и количество дождей увеличится, возможные потери могут быть значительно меньше, чем прогнозируют сейчас.

Источник: e-land.ua

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