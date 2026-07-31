Подорожание проезда в Виннице коснется не всех.

Подорожание проезда в Виннице вступит в силу с 1 августа. В городе начнут действовать обновленные тарифы на пользование общественным транспортом, а выгодными для регулярных поездок останутся проездные билеты, пишет Politeka.net.

Согласно решению городских властей, стоимость разовой поездки составит 25 гривен. В то же время, владельцы абонементов будут платить значительно меньше — от 15 до 17 гривен за одну поездку в зависимости от выбранного пакета.

Для пользователей персонализированной «Муниципальной карты винничанина» предусмотрели несколько проездных вариантов. Пакет на 130 поездок в течение 30 дней обойдется в 1500 гривен для взрослых, 750 — для студентов и учеников профессионально-технических заведений, а школьники смогут приобрести его за 450 гривен.

Также доступен абонемент на 80 поездок. Его стоимость составляет 1200 гривен для взрослых, 600 – для студентов и 360 – для школьников. Отдельно можно оформить безлимитный билет в месяц за 2250 гривен.

Удорожание проезда в Виннице также предусматривает обновленные расценки для владельцев неперсонализированных карт. Пакет на 130 поездок обойдется в 1725 гривен, на 80 — 1380 гривен, а безлимитный вариант на 30 дней обойдется в 2600 гривен.

В городском совете подчеркнули, что изменения не коснутся льготных категорий населения. Их перевозка и дальше будет финансироваться на средства общины. Кроме этого, для владельцев «Муниципальной карты винничанина» сохранится возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут.

Ранее в транспортной компании сообщалось, что экономически обоснованный тариф должен составить 34 гривны для трамваев и троллейбусов и 41 гривну для автобусов. После пересмотра расчетов городские власти утвердили социально ориентированную стоимость, которая должна обеспечить стабильную работу перевозчиков, поддержание подвижного состава и уровень обслуживания пассажиров.

Источник: Винницкий городской совет

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