Этап модернизации Киевстара в Запорожской области с августа станет важным для украинцев.

Компания "Киевстар" объявила о новом этапе модернизации сети в Запорожской области с августа, сообщает Politeka.net.

Начиная с 4 августа 2026 г. в отдельных городах и районах региона технологию 3G постепенно выведут из эксплуатации, а высвободившийся частотный ресурс направят на развитие 4G.

Информацию об этом предоставляет компания на своем сайте.

В список населенных пунктов, где произойдут изменения, вошли Запорожье, а также Васильевский, Запорожский и Пологовский районы. Благодаря обновлению, оператор планирует повысить скорость передачи данных, улучшить стабильность интернет-соединения и увеличить общее качество работы мобильной сети.

В компании отмечают, что отказ от технологии третьего поколения является частью международной практики. Ведущие телекоммуникационные операторы мира уже несколько лет переводят частотный ресурс на более современные стандарты связи, позволяющие более эффективно использовать сетевую инфраструктуру и обеспечивать лучший уровень сервиса.

Этап модернизации Киевстар в Запорожской области с августа также будет означать необходимость проверить совместимость собственного оборудования. Если смартфон поддерживает 4G, но используется устаревшая SIM-карта, ее можно бесплатно обменять на USIM в фирменном магазине оператора. При этом номер телефона, тарифный план и подключенные услуги останутся без изменений.

Отдельно абонентам рекомендуется проверить настройки мобильного устройства. Для стабильной работы связи следует активировать автоматический выбор сети и при наличии такой возможности включить технологию VoLTE, которая обеспечивает более качественные голосовые звонки через сеть четвертого поколения.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Дополнительная денежная помощь ежемесячно: кому из пенсионеров в Запорожье доступна еще одна выплата.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: какие детали проблемы стали известны.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: куда следует обращаться, чтобы получить крышу над головой.