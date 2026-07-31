Повышение тарифов на коммунальные услуги в Чернигове объясняют необходимостью обеспечить бесперебойное предоставление услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Чернигове уже вступило в силу, пишет Politeka.net.

Обновленная стоимость услуг по управлению бытовыми отходами действует с 1 июля, а первые квитанции с новыми начислениями жители получат в августе.

Соответствующее решение было принято Черниговской городской военной администрацией. Информацию об этом предоставляет КП Атп-2528 .

Изменения касаются сбора, перевозки, обработки и удаления мусора, а также средневзвешенного тарифа на услугу управления отходами.

Для жителей многоквартирных домов, где используют полуподземные контейнеры объемом 3 кубометра, ежемесячная плата будет составлять 62,99 гривны. Если дом обслуживают евроконтейнеры емкостью 1,1 кубометра, сумма составит 64,22 гривны. Для контейнеров объемом 0,75 кубометра установили расценку 72,22 гривны.

Жители многоэтажек с бесконтейнерной системой будут платить 70,10 грн. Для частного сектора, обслуживаемого аналогичным способом, утвердили плату на уровне 80,56 гривны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Чернигове не коснулось абонентского обслуживания. Его стоимость осталась без изменений – 10,62 гривны в месяц за одно домовладение с учетом НДС.

В коммунальном предприятии объяснили, что пересмотр расценок связан с необходимостью обеспечить бесперебойное предоставление услуг и учесть действующие нормативы накопления бытовых отходов. Для жителей многоквартирных домов этот показатель составляет 2,270 кубометра на человека в год, тогда как для частных домовладений — 2,667 кубометра.

Обновленные тарифы официально обнародованы в начале июля на ресурсах городского совета и КП «АТП-2528». Именно по этим расценкам будут производиться начисления в платежных документах за август 2026 года.

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