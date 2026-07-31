Подорожание продуктов в Кировоградской области остается заметной тенденцией на потребительском рынке, ведь за последний месяц изменились цены на несколько популярных товаров, пишет Politeka.net.

Наибольший рост зафиксировали среди фруктов, в то время как мясная продукция и бакалея продемонстрировали более умеренную динамику.

Согласно данным мониторинга торговых сетей, средняя стоимость премиальных апельсинов достигла 77,55 грн. за килограмм. В конце июня показатель составил 61,55 грн, так что разница за месяц составила 16 грн. В отдельных супермаркетах цены существенно разнятся: в Auchan килограмм стоит 70,10 грн, тогда как в Novus — 84,99 грн.

Менее заметное повышение произошло в сегменте мясной продукции. Средняя цена свиных ребер сейчас составляет 231,47 грн за килограмм, что на 1,83 грн больше по сравнению с концом июня. Самое доступное предложение предлагает Auchan – 215,90 грн, тогда как у Megamarket и Novus стоимость приближается к 240 грн.

Незначительная корректировка также зафиксирована в категории бакалеи. Манная крупа "Хуторок" в фасовке 800 граммов в среднем продается по 40,25 грн. За последний месяц показатель вырос на 3,50 грн. При этом у Novus товар стоит 36,99 грн, а в Megamarket – 43,50 грн.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Кировоградской области формируется под влиянием ряда факторов. На уровень цен влияют сезонные конфигурации, закупочная цена, логистические издержки и ценовая политика отдельных торговых сетей. Именно поэтому разница между супермаркетами на одинаковые товары может быть достаточно ощутима.

Аналитики рекомендуют покупателям регулярно сравнивать предложения разных магазинов и обращать внимание на акционные скидки, ведь это позволяет существенно сократить расходы даже при постепенном росте стоимости продовольственных товаров.

Источник: Минфин

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