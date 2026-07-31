Повышение тарифов на коммунальные услуги в Львовской области связано с ростом себестоимости работы водоканала.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области вступит в силу с 1 августа для жителей Львова, пишет Politeka.net.

Исполнительный комитет городского совета утвердил новую стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода, отметив, что даже после пересмотра расценки останутся одними из самых низких среди областных центров Украины.

С начала августа за кубометр водоснабжения потребители будут платить 36,04 гривны, а за водоотвод — 20,34 гривны. Общая сумма будет составлять 56,38 гривны за кубометр.

Предыдущие цены действовали с 2022 года. За этот период значительно возросли затраты на электроэнергию, горючее, реагенты, техническое обслуживание оборудования и оплату труда. Именно эти факторы явились главной причиной пересмотра.

Во Львовводоканале отмечают, что дополнительные поступления не планируют направлять на масштабные инвестиционные проекты. Прежде средства используют для бесперебойного функционирования сетей, поддержки оборудования и стабильного предоставления услуг жителям.

По подсчетам предприятия, человек, ежемесячно использующий около трех кубометров воды, будет платить примерно на 92 гривны больше. Для семьи с потреблением девяти кубометров расходы увеличатся ориентировочно на 275 гривен. Окончательная сумма будет зависеть от показателей счетчика.

В мэрии объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области связано с ростом себестоимости водоканала. По словам городского головы Андрея Садового, предварительная стоимость в течение нескольких лет не покрывала даже базовые производственные нужды предприятия, поэтому утвержденный расчет минимально необходим.

Особое внимание во Львове уделяют особенностям местной системы водоснабжения. Значительная часть ресурса транспортируется по магистральным трубопроводам на большие расстояния, что требует постоянных затрат на электроэнергию, ремонт сетей и содержание инфраструктуры.

В городском совете также напомнили, что граждане с невысокими доходами могут воспользоваться жилищной субсидией. Для тех, кто уже получает государственную поддержку, перерасчет помощи будет произведен автоматически без дополнительных обращений.

Параллельно продолжается обновление инженерной инфраструктуры. В настоящее время производят замену магистрального водопровода западной группы водозаборов и реконструкцию участка на улице Зеленой. В городе отмечают, что за последние годы темпы модернизации трубопроводов выросли почти втрое, что должно положительно повлиять на надежность работы системы.

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