Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области и дальше предлагают владельцы недвижимости, которые безвозмездно принимают людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

В настоящее время актуальные варианты можно найти в Кривом Роге, Днепре и Самаровском районе. Каждый дом имеет собственные условия, поэтому перед заселением рекомендуют согласовать все детали непосредственно с хозяевами.

В Кривом Роге переселенцам предлагают дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух жителей. Предпочтение планируют предоставить матери с дочерью. Апартаменты оборудованы ванной, бойлером, стиральной машиной, центральной канализацией и необходимой бытовой техникой.

Владельцы отмечают, что не будут взимать деньги ни за проживание, ни за коммунальные услуги. В то же время просят лишь изредка помогать пожилой женщине с несложными домашними делами.

Еще одно предложение доступно в селе Вольное Самаровского района. Там можно поселиться в отдельной комнате трехкомнатного дома, где есть газоснабжение, водопровод, летняя кухня и приусадебный участок. Хозяева ищут человека, который по договоренности сможет поддерживать родственницу в повседневных заботах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области также доступно в Днепре. Желающим предлагают отдельную комнату в частном доме с необходимыми удобствами и возможностью питания. От будущего жителя ждут посильного пособия по хозяйству.

Перед переездом специалисты советуют внимательно ознакомиться с условиями проживания, уточнить возможный срок и убедиться, что объявление еще действует. Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому с обращением рекомендуют не медлить.

Источник: Допомагай

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