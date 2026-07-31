Жителям Днепропетровской области показали и рассказали о плановых графиках отключения электроэнергии на 1 и 2 августа.

Украинцам посоветовали быть готовы к графикам отключения света в Днепропетровской области на 1 и 2 августа, пишет Politeka.net.

Жителей Днепропетровской области предупредили о плановых графиках отключения света, которые продлятся 1 и 2 августа. Временные обесточивания соединены с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях.

Энергетики рекомендуют жителям заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии, зарядить необходимые гаджеты и учесть график проведения работ при планировании повседневных дел.

В субботу, 1 августа, плановые отключения охватят несколько населённых пунктов области. С 08:00 до 14:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в селе Адамивка на улице Центральная.

Больше всего отключений в этот день продлится с 08:00 до 18:00. В этот период ремонтные работы будут проводиться в селе Быкове по следующим улицам:

Зелена, Молодижна, Николаева, Першотравнева, Степова, Центральна, Шкильна, Щаслыва

В селе Катерынопиль электроэнергию будут временно отключать с 08:00 до 18:00 часов. Ограничения коснутся домов на следующих улицах:

Мыру, Молодижна, Набережна, Саксаганського, Степова, Центральна, Шкильна

Также 1 августа с 08:00 до 18:00 плановые работы будут проводиться в селе Водяне. То есть, электроэнергия вернется только вечером. При выполнении ремонта без электроэнергии временно останутся отдельные потребители на улице:

Днипровська.

В воскресенье, 2 августа, плановые работы продолжатся в селе Вербкы. Обесточение продлится с 08:00 до 19:00. В настоящее время без электроэнергии останутся потребители по следующим адресам:

Вышнева, Волошкова, Гоголя Мыколы, Козацька, Лугова, Молодижна, Сонячна.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 2 августа также охватят часть поселка Роздоры. Обесточение продлится с 08:00 до 19:00 часов. В связи с проведением технических работ электроснабжение будет временно прекращено для отдельных домов на улицах:

Мыру, Харкивська, Центральна, Вышнева, Зализнычна.

Источник: Вербковская сельская территориальная община

Источник: Божедаровская Поселковая Территориальная Громада

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