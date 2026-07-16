Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может касаться водоснабжения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области пока не повлияло на большинство счетов, получаемых жителями Одессы в июле 2026 года, сообщает Politeka.net.

В то же время, отдельные изменения остаются на этапе обсуждения и могут быть введены позже.

Основные платежи для населения сохраняются на прежнем уровне. Однако эксперты не исключают пересмотр отдельных составляющих в ближайшее время.

Стоимость вывоза бытовых отходов пока не меняется. Для жителей многоквартирных домов сумма зависит от компании, обслуживающей территорию, тогда как владельцы частных домовладений платят больше из-за особенностей маршрутов.

Цена электроэнергии остается на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Для пользователей двухзонных счетчиков в ночной период с 23:00 до 07:00 действует ставка 2,16 гривны, что позволяет снизить расходы.

Газ для бытовых потребителей также продается по-прежнему. Стоимость ресурса от «Нефтегаза» составляет 7,96 гривны за кубометр, отдельно оплачивается услуга распределения.

Вода вместе с водоотводом пока стоит около 35,16 гривны за кубометр. Кроме того, предусмотрена абонентская плата за обслуживание сетей в размере 94,38 гривны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области может касаться именно водоснабжения. На рассмотрении находится проект, предусматривающий увеличение стоимости услуг до 93,66 гривны за кубометр по НДС. Необходимость такого шага объясняют ростом цен на электроэнергию, топливо, материалы и расходами на содержание инфраструктуры.

Пока большинство одесситов получают платежки без существенных изменений, однако окончательное решение о новых расценках на воду еще не принято.

Источник: odesa.novyny.live

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