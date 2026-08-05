Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно как через государственные программы, так и при поддержке волонтерских платформ и организаций, сообщает Politeka.
Для тех, кто имеет первоочередное право на поселение, предусмотренное государством, предлагают временное проживание в коммунальных учреждениях социальной сферы, общежитиях или в помещениях, предоставляемых общинами.
Граждане также могут обратиться в контакт-центры в территориальных общинах, предоставить данные о себе и описать свои потребности. Консультанты помогают подобрать бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.
Если гражданин планирует остаться в обществе надолго, он может поселиться в коммунальных заведениях или общежитиях на территории избранной общины. В условиях продолжительного пребывания государственные учреждения обеспечивают базовые условия проживания.
Другой способ найти убежище – воспользоваться онлайн-платформами. Сайт «Допомогай» от волонтерского ИТ-сообщества помогает находить временное бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области и других регионах.
Каждое объявление проходит ручную проверку для обеспечения безопасности и достоверности информации. С помощью фильтров можно выбрать город, тип недвижимости, сроки пребывания и контакт с владельцем.
Государственный вебресурс «Прихисток» также предоставляет актуальные данные о свободных местах в зарегистрированных помещениях по всей Украине.
Кроме того, телеграмм-бот «Турботник» от Министерства цифровой трансформации позволяет найти временное жилище или необходимые вещи в Центрах предоставления административных услуг.
Источник: Дія
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