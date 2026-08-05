Советуем заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 6 и 7 августа.

Графики отключения света в Полтавской области на 6 и 7 августа вводятся в связи с проведением плановых работ на объектах электросетей, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Полтавской области на 6 и 7 августа вводятся по многим адресам. Жителям области рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие важные электронные устройства, а также учесть часы отключений при планировании повседневных дел.

По информации операторов электросетей, 6 августа с 08:00 до 18:00 плановые ремонтные работы будут проводиться в селе Ветхаливка. В период выполнения технического обслуживания без электроэнергии останутся отдельные потребители. Временные ограничения будут действовать для домов, расположенных на следующих улицах:

Васыля Стуса (б. 2),

Дружбы (б. 5, 13),

Ковальова (б. 17а),

Лугова (б. 17, 34),

Молодижна (б. 5, 17, 18, 22а),

Тараса Шевченка (б. 6, 22)

В этот же день, 06.08.2026, с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать и в городе Гадяч. Из-за проведения профилактических работ электроснабжение будет временно прекращено для жителей ряда улиц. Отключения коснутся домов по следующим адресам:

пров.Козацькый (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15),

Козаченка (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16),

Малобудищанська (б. 1, 3, 5),

Мыргородська (б. 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43),

пров.Нафтовыкив (б. 20),

Олены Пчилкы (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19Б, 19в, 19г, 20, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43),

пров.Пасичный другый (б. 2, 4, 6, 8, 9),

Полтавська (б. 120, 122, 122а, 124, 126, 126а),

Прокоповыча (б. 1-Г),

пров.Прокоповыча (б. 1г, 1-Г, 1є, 2а),

Степана Лазуренка (б. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69),

Травнева (б. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 42, 56а, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 131а, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 146а, 148а, 150, 150а, 150Б, 152, 154, 154б, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 176, 176а, 178, 180),

пров.Травневый (б. 1, 1а, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 45а),

пров.1 Заводськый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10),

пров.2 Заводськый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.2 Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9),

пров.Весняный (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26),

пров.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 6),

пров.Газовыкив (б. 1, 1А, 6, 6-А, 44, 68, 70, 72, 74, 76А, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 102А, 105, 108, 108А, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134),

Заводська (б. 2, 4),

Захысныкив Украины (б. 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, 125, 127, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 173, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 207а, 209, 211, 213, 215, 217, 219),

пров.Захысныкив Украины (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12),

Захидна (б. 72а, 78Б, 78є, 78-з, 78к, 78м, 78н, 78-п, 78-р),

Козацька (б. 82, 85, 93, 112, 130).

7 августа плановые отключения продолжатся в селе Кунцеве. Работы продлятся с 08:00 до 17:00, а без электроснабжения на десять часов останутся отдельные домовладения. Временные ограничения будут касаться потребителей, проживающих на улицах:

пров.Береговый (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12),

пров.Горыстый (б. 2, 4),

пров.Дачный (б. 3, 4, 5, 5а, 7),

Зелена (б. 1),

Клубна (б. 4),

пров.Лисный (б. 1, 3, 4, 6),

Молодижна (б. 4, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 39),

Першотравнева (б. 4, 6, 16),

Полтавська (б. 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1),

Рыбальська (б. 12, 15, 17, 19, 21, 23),

пров.Рыбальськый (б. 10, 13, 14),

пров.Ричковый (б. 2, 3, 3а, 4, 5),

пров.Садовый (б. 4, 5, 6, 7),

пров.Тараса Шевченка (б. 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15 а, 15а, 17),

Центральна (б. 3, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/28, 52, 53, 54/2, 55, 56, 57/1, 58, 59/2, 61, 62, 63/1, 63/1 а, 64, 64/1, 67/1, 68, 70, 71),

пров.Шкильный (б. 1, 3, 6)

Также 07.08.2026 года масштабные ремонтные работы будут проходить в селе Забридкы. Энергетики будут работать с 08:00 до 17:00, поэтому часть жителей останется без света по адресу:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

Источник: Новосанжарская поселковая территориальная община

Источник: Петровско-Роменская община

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