Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може стосуватися саме водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки що не вплинуло на більшість рахунків, які жителі Одеси отримують у липні 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Водночас окремі зміни залишаються на етапі обговорення та можуть бути запроваджені пізніше.

Наразі основні платежі для населення зберігаються на попередньому рівні. Однак експерти не виключають перегляду окремих складових найближчим часом.

Вартість вивезення побутових відходів поки не змінюється. Для мешканців багатоквартирних будинків сума залежить від компанії, яка обслуговує територію, тоді як власники приватних домоволодінь сплачують більше через особливості маршрутів.

Ціна електроенергії залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Для користувачів двозонних лічильників у нічний період із 23:00 до 07:00 діє ставка 2,16 гривні, що дозволяє зменшити витрати.

Газ для побутових споживачів також продається без змін. Вартість ресурсу від «Нафтогазу» становить 7,96 гривні за кубометр, окремо оплачується послуга розподілу.

Вода разом із водовідведенням поки коштує близько 35,16 гривні за кубометр. Крім цього, передбачена абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області може стосуватися саме водопостачання. На розгляді перебуває проєкт, який передбачає збільшення вартості послуг до 93,66 гривні за кубометр із ПДВ. Необхідність такого кроку пояснюють зростанням цін на електроенергію, пальне, матеріали та витратами на утримання інфраструктури.

Поки що більшість одеситів отримують платіжки без істотних змін, однак остаточне рішення щодо нових розцінок на воду ще не ухвалене.

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