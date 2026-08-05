Жителей просят отнестись к графику отключения света в Черкасской области на 6 и 7 августа с пониманием.

Графики отключения света в Черкасской области на 6 и 7 августа продлятся по десяткам адресов, сообщает издание Politeka.net.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к планируемым графикам отключения света в Черкасской области на 6 и 7 августа: зарядить мобильные телефоны, павербанки, ноутбуки и другие необходимые устройства, а также учесть часы обесточивания при планировании повседневных дел.

По данным «Черкассыоблэнерго», 6 августа с 08:00 до 17:00 ремонтные работы будут проводиться в селе Хвылево-Сорочин. В этот период без света временно останутся отдельные дома на следующих улицах:

Березова — 2–48

Дубова — 2–17

Лисова — 0/дача, 2/а, 4, 10, 19, 25, б/н

Мыру — 4, 6, 8, 10/дача, 12, 14, 16, 18, 22

Молодижна — 3–13

Набережна — 2–33

Нова — 1

Озерна — 2–33

Прывокзальна — 1, 5, 7–9

Соборна — 1–85, 89–125, 123а, 123б, 123в, 129, 131, 139, 145, 159

Степова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

06.08.2026 года, с 08:00 до 17:00 плановые работы будут продолжаться и в селе Коврай Другый. До завершения ремонта электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

Лисова — 1, 3–8, 11–13, 15, 17, 19

Садова — 1–20, 26–30, 34

Тычыны, пров. — 1–3

Хутирська — 1–23/дача, 28, 30

7 августа плановые отключения продолжатся. С 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Пищане. Поэтому без электроэнергии временно останутся дома на улицах:

Корзунивська — 1, 3, 10–19, 21–23, 25, 26, 28–30, 3/а, 4–9

Коробченка — 1–27

М. Кандыбы — 1

Нагирна — 1–68, 70, 72, 74–87, 89

О. Тищенка — 1, 2/а, 3, 3/а, 4/а, 5/а, 6/а, 7/а, 9, 9/а, 10, 10а, 11, 11/а, 12, 12/а, 13, 13/а, 14, 14/а, 15, 15/а, 16, 16/а, 17, 17/а, 18, 19, 20, 22–53, 52/а, 52/в, 52/д, 52/ж, 53/6, 57/дач, 59, 61, 65, 67, 69

Т. Шевченка — 3–6, 11–56

Тычыны — 2–12

Шкильна — 1–23

Кроме этого, 07.08.2026 года, с 08:00 до 17:00 , работы запланированы и в Золотоноши. В течение дня временные ограничения электроснабжения будут действовать для отдельных домов по следующим адресам:

Благовищенська — 64

Нагирный, пров. — 1, 3, 4

Рынкова — 2, 4–20, 22, 27, 32–36

Сичова — 61–64, 66.

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