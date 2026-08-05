Жителям области рекомендуют заранее проверить график отключения света в Кировоградской области на 6 и 7 августа.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Кировоградской области на 6 и 7 августа, пишет издание Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 6 и 7 августа вводятся в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях. Об этом сообщают энергетики, продолжающие техническое обслуживание оборудования, замену изношенных элементов инфраструктуры и модернизацию отдельных участков сетей.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 6 августа первый этап плановых работ продлится с 09:00 до 17:00 в селе Красносилля. При выполнении технического обслуживания электросетей без электроснабжения временно останутся отдельные домовладения. Отключения коснутся потребителей, проживающих по следующим адресам:

Центральна — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

Еще один этап ремонтных работ 6 августа пройдет с 09:00 до 18:00. В этот период временные ограничения электроснабжения будут действовать в селе Букварка по следующим адресам:

Садова — 3

Степова — 6, 8

Набережна — 3, 5, 5а, 7, 9, 12, 13, 14, 15

В селе Ясиноватка с 09:00 до 19:00 часов отключения коснутся домов на улицах:

Садова — 1, 4А, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 13

Степова — 5, 6

пров. Степовый — 2

Кроме того, 7 августа с 09.00 до 17.00 ремонтные бригады будут работать в селе Любомырка. Из-за проведения профилактических мероприятий без электроэнергии останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Лисова — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 84, 86, 88

Центральна — 1, 3, 4, 8

Шкильна — 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58

Тясмынська — 1, 2, 5, 6, 17, 21, 25, 27, 31, 34, 42, 56, 74, 76

Также 7 августа с 09:00 до 18:00 электроснабжение временно ограничат в селе Соснивка. Без света останутся дома по следующим адресам:

Павловського — 3, 4, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

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