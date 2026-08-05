Дефицит продуктов во Львовской области может стать одним из последствий аномальной жары и длительной засухи, которые уже наносят значительный ущерб аграрному сектору во многих странах Европы, пишет Politeka.net.

По оценкам экспертов, лето 2026 стало одним из самых жарких за последнее время. Из-за нехватки осадков овощные культуры развиваются в стрессовых условиях, что негативно влияет на формирование будущего урожая.

Производители вынуждены увеличивать расходы на полив и дополнительные агротехнические работы. Однако даже такие меры не всегда дают желаемый результат, поскольку водные ресурсы во многих регионах остаются ограниченными.

Специалисты отмечают, что сокращение сбора овощной продукции способно ухудшить финансовое состояние хозяйств. Наибольший риск возникает для малых и средних предприятий, имеющих ограниченные возможности покрытия дополнительных затрат.

Аналитики отмечают, что дефицит продуктов во Львовской области возможен при дальнейшем ухудшении погодных условий, ведь меньшие объемы производства могут повлиять на предложение и цены на внутреннем рынке.

Для смягчения последствий специалисты рекомендуют более активно внедрять засухоустойчивые сорта, модернизировать системы орошения, использовать современные технологии мониторинга состояния почв и растений. Также важную роль могут сыграть государственные программы поддержки, страхования урожая и инвестиции в инфраструктуру накопления воды, которые помогут аграрному сектору лучше адаптироваться к климатическим вызовам.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет в значительной степени зависеть от погодных условий в ближайшие недели.

Источник: agroweek

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